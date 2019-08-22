الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسنوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -وفخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي، ودعمهما لكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المسارات، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.جاء ذلك في تصريح صحفي لسفير خادم الحرمين لدى الفلبين بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى الفلبين بدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب الفلبيني.وأكد السفير البصيري أهمية زيارة معالي رئيس مجلس الشورى إلى الفلبين وما شهدته من لقاءات عالية المستوى مع عدد من كبار المسؤولين في الجمهورية, مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تعزيزاً للعلاقات البرلمانية بين البلدين بما يخدم مسيرة العلاقات السعودية الفلبينية التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وتقوم على تحقيق عدة مصالح مشتركة ويسودها التقدير المتبادل بين الجانبين.وأشاد بتطور العلاقات السعودية الفلبينية بفضل الجهود المبذولة من قيادتي البلدين لتنمية ودعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات عدة ترجمتها عدة اتفاقيات تم توقيعها خلال العامين الماضيين.واختتم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين تصريحه مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية وإسهامها في صياغة مستقبل العلاقات بين الدول، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يخدم السياسة الخارجية السعودية.وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري قد أقام أمس، مأدبة عشاء لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للفلبين.حضر حفل العشاء, الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى, وعدد من المسؤولين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين.// انتهى //10:24ت م0025