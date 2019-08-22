لندن 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واساستقرت أسعار الذهب اليوم فوق مستوى 1500 دولار مع ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع للبنوك المركزية العالمية لاستقاء أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.وانخفض الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3 % ليصل إلى 1510.90 دولار للأوقية.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 17.07 دولار للأوقية.// انتهى //10:28ت م0027