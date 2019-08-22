تونس 21ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسارتفع عدد السياح الوافدين على تونس بنسبة 12.8 %، ليصل 438.5 مليون سائح خلال السبع أشهر الأولى من العام الحالي 2019م ، مقارنة بنفس الفترة من 2018م.وأرجع تقرير نشرته وكالة الأنباء التونسية اليوم، نسبة ارتفاع عدد السياح إلى تنوع عدد السياح القادمين إلى تونس من الدول الأوروبية بنسبة 18.8 %.يذكر أن تونس تسعى إلى استقبال تسعة ملايين سائح خلال العام الجاري 2019، مقابل ثمانية ملايين خلال عام 2018.// انتهى //11:47ت م0046