عفيف 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأوضحت صحة الرياض أنها دعمت ‏‎مستشفى عفيف العام باستشاري أمراض النساء والولادة واستشاريين لطب الأطفال والطب النفسي، وذلك ضمن برنامج الطبيب الزائر، إضافة إلى ثلاثة أطباء متخصصين في تخصصات أمراض باطنية، وطب الأطفال، وأمراض النساء والولادة، وشمل الدعم أيضًا خمسة أطباء مقيمين للتخصصات أمراض الكلى العناية المركزة الطوارئ.وأشارت صحة الرياض إلى أن مستشفى عفيف العام أجرى 558 عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 293 عملية جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية 851 عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة، كما قدم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خِدْماته ل14038 مستفيدًا ، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خِدْمات مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 34 مركزًا صحيًا, 301359 مستفيدًا .يذكر أن عدد المستفيدين من الخِدْمات الصحية بمحافظة عفيف بلغ خلال العام المنصرم 481002 مستفيدين، حيث قدم مستشفى عفيف العام خِدْماته ل 179643 مريضًا ، فيما استفاد ما يقارب من 103289 مريضًا من خِدْمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خِدْماتها لـ 55315 مراجعًا , كما أجرى المستشفى 159,206 فحوص مخبرية، و44608 فحوص شعاعية.// انتهى //12:01ت م0048