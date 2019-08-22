صبيا 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واساعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي اليوم ، تشكيل لجنة لـ"بوابة المستقبل" ، في مرحلتها الثانية التي تضم 125 مدرسة للبنين والبنات.وكانت مدارس تعليم صبيا قد انضمت العام الماضي لمبادرة التحول لمشروع بوابة المستقبل في مرحلتها الأولى بواقع 50 مدرسة للبنين والبنات، وتم تنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي ومسؤولات التحول الرقمي لمدارس بوابة المستقبل.الجدير بالذكر أن مبادرة التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل قد بدأ على ثلاث مراحل باختيار 150 مدرسة عام 2017- 2018 ثم تطبيق المشروع على 1500 مدرسة في 2018- 2019 ليكتمل تطبيق المشروع مع بداية 2019- 2020 على بقية مدارس وزارة التعليم.وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 والتحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية يستفيد منها الطلاب والطالبات، وتعزيز مهارات التعلم الذاتي، والتخلص من المناهج الورقية التقليدية.// انتهى //12:18ت م0054