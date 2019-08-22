عام / لجنة الأودية والشعاب بالقريات تناقش استعدادات المحافظة لموسم الأمطار
الخميس 1440/12/21 هـ الموافق 2019/08/22 م واس
القريات 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس
رأس محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم، اجتماع لجنة الأودية والشعاب لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الأمطار، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة .
وناقش الاجتماع وضع الأودية والشعاب الخطرة بالمحافظة والعمل على وضع الحلول اللازمة للحد من مخاطرها، والاستفادة من مبادرة 1000 سد على مستوى المملكة, ومدى استفادة المحافظة منها .
وأكد الجاسر التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية فيما يخص درء مخاطر السيول وذلك لوضعها ضمن الدراسات المعدة لسيول المحافظة والعرض أولاً بأول عن نتائج ذلك .
حضر الاجتماع ممثلين عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ومن إداره المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات ، وممثلين عن بلدية القريات، والمجلس المحلي بالمحافظة.
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12:23ت م
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