القريات 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسرأس محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم، اجتماع لجنة الأودية والشعاب لمناقشة استعدادات المحافظة لموسم الأمطار، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة .وناقش الاجتماع وضع الأودية والشعاب الخطرة بالمحافظة والعمل على وضع الحلول اللازمة للحد من مخاطرها، والاستفادة من مبادرة 1000 سد على مستوى المملكة, ومدى استفادة المحافظة منها .وأكد الجاسر التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية فيما يخص درء مخاطر السيول وذلك لوضعها ضمن الدراسات المعدة لسيول المحافظة والعرض أولاً بأول عن نتائج ذلك .حضر الاجتماع ممثلين عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ومن إداره المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات ، وممثلين عن بلدية القريات، والمجلس المحلي بالمحافظة.//انتهى//12:23ت م0056