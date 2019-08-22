عرعر 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسودع منفذ جوازات منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية أمس, حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقية الذين يمثلون الدفعة الرابعة والخامسة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهوله.وأوضح مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية المكلف المشرف على أعمال الحج بمنفذ جديدة عرعر العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي أن جوازات المنفذ استقبلت الدفعات الرابعة والخامسة من حجاج بيت الله الحرام المغادرين وتم انهاء اجراءات مغادرتهم دون وجود أي ملاحظات ولله الحمد.// انتهى //12:24ت م0057