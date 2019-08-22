القاهرة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأكد النائب العام المصري رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة وجمعية نواب العموم العرب المستشار نبيل أحمد صادق، أن مصر تقوم بدور كبير عربي وإفريقي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ، والتي تضم أنماطا متنوعة من الجرائم منها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والممتلكات الثقافية، والجريمة الإلكترونية فضلًا عن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في ارتكابها ومعالجة الروابط القائمة بينها وبين جرائم الإرهاب.وقال المستشار "صادق" في تصريح نشرت بالقاهرة اليوم إن النيابة المصرية لديها فرقًا من المحققين ذوي خبرة عالية في التحقيق في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، ما يؤهلها لمد جسور التعاون الدولي في مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي دعا لإنشائه في عدد من المحافل الدولية.ونوه صادق بأن الاستراتيجية المصرية لمكافحة تهريب المهاجرين لاقت رواجًا على مستوى قارة إفريقيا والدول العربية وكذلك عبر المتوسط، مشيرًا إلى محاورها التي تتضمن الجهود التشريعية والتنموية المبذولة في إطار مكافحة جرائم تهريب المهاجرين، تمويل الجماعات الإرهابية وإيلاء أهمية خاصة للتعاون الدولي في تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.وأكد رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة وجمعية نواب العموم العرب، أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارساتها الإجرامية وتمويل وغسل تلك العائدات يلقي التزامًا على عاتق المجتمع الدولي بضرورة دعم التعاون بينها، والأخذ به إلى مستويات من الفعالية تمكن من مواجهة تلك الجماعات، مشددًا على الحاجة إلى تطوير أساليب التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الجماعات الإرهابية.// انتهى //13:31ت م0075