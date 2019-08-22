تبوك 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك، مشروع الحقيبة المدرسية والزي، الذي يهدف إلى تأمين المستلزمات الدراسية للإيتام لإعانتهم على مسيرتهم في طلب العلم.وأوضح مدير الجمعية عبد المجيد الإمام أن الحملة تأتي انطلاقاً من مسؤولية الجمعية لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وحرصها على توفير الرعاية الشاملة للأيتام من خلال التنوع في مشاريعها وبرامجها، حيث يعد هذا المشروع أحد المشاريع التي تسعى من خلاله الجمعية إلى إزالة المعوقات التي تعترض المسار التعليمي للطلاب والطالبات الأيتام، وفق استراتيجية دقيقة تحقق لهم التفوق في تحصيلهم الدراسي، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف 600 يتيم ويتيمة.وبين الإمام أن الحقيبة تحتوي على مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية والمكتبية لجميع المراحل الثلاث ( الأبتدائية والمتوسطة والثانوية)، داعياً أهل الخير إلى المساهمة بدعم هذا المشروع عبر الحسابات الرسمية للجمعية في مصرف الراجحي SA 2480000109608010911113، والبنك الأهلي SA3410000036114599000109 ، أو من خلال زيارة مقر الجمعية بتبوك بحي العليا.// انتهى //13:44ت م0079