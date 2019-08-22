بريدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسعقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي اليوم، اجتماعًا مع مراقبي المساجد ببريدة ، بحضور المساعد الشيخ عبد الرحمن السويلم.وشدد المدير العام على خلال الاجتماع أهمية العمل الذي يقوم به مراقب المسجد وعظم الأمانة الملقاة عليه وأنه هو من يمثل الوزارة عند منسوبي وجماعة المسجد ، حيث يجب أن يكون المراقب على إلمام تام بعمله ودوره في خدمة المسجد وما تقدمه مؤسسات الصيانة.ونوه بأهمية دور المراقب مع الإمام والمؤذن في التوعية بترشيد الطاقة وعدم استعمالها إلا في أوقات الصلاة خاصة في الجوامع.// انتهى //14:11ت م0084