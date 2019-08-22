مسقط 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسعقد الوكلاء والمساعدون بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون خلال الفترة 21 - 22 أغسطس 2019، اجتماعهم الرابع في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط .وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك التحضير للاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون.// انتهى //14:55ت م0101