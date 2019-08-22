بغداد 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, مرتفعاً بنسبة 0.20%, متوقفاً عند 477.12 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 11 شركة, وانخفاض أسهم 6, فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 235,290,746 سهماً, بقيمة 294,458,240 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 316 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //14:56ت م0102