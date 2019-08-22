أبها 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واستنفذ إدارة تعليم بيشة الأحد المقبل، برنامجاً خاصاً بتطوير التربية الخاصة من خلال تقديم برامج نوعية تستهدف العاملين في مجال التربية الخاصة والتعليم العام، لرفع مستوى الآداء المهني لشاغلات الوظائف التعليمية وتحسين نواتج التعلم، حيث سبق ترشيح ٩ مدربات من معلمات التربية الخاصة في بيشة.وسيستمر البرنامج حتى السابع والعشرين من شهر محرم القادم، يتم من خلاله مناقشة التدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة، والبرنامج التربوي الفردي, والتدريب في مجال النطق والتخاطب، وبرنامج استخدام التقنيات المساعدة في مجال تعليم الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب التدريب على المقاييس النفسية، وتطبيقات الأجهزة الذكية واستخدامها في تعليم الطلاب ذوي الإعاقة، وبرنامج إعداد مدربات مركزيات في التدخل المبكر، إضافة إلى برنامج التدريب على الخطة الأسرية الفردية، وبرنامج التدريب على منهج التدخل المبكر.ويستهدف البرنامج مشرفات ومعلمات التربية الخاصة و قائدات و وكيلات التعليم العام و رياض الأطفال.// انتهى //15:11ت م0104