الخرطوم 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسالتقت الوكيلة المساعدة بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم أحمد اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان السفير دونالد بوث، وبحثت معه آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين عقب تشكيل الحكومة الانتقالية.وأكدت الوكيلة السودانية خلال اللقاء أهمية استئناف الحوار الثنائي بين البلدين، واستصحاب وسائل عملية وواقعية فاعلة تأخذ في الحسبان التغيير التاريخي والكبير في السودان، بما يضمن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نظراً لأهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وإعادة إدماج السودان في منظومة الاقتصاد الدولي.من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي أن الحوار سيستأنف قريباً بين البلدين، مؤكداً دعم بلاده للحكومة المدنية القادمة، ولفت في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم مع شركائها الدوليين الآخرين في دعم جهود السودان لتحقيق التنمية الاقتصادية.// انتهى //15:12ت م0105