بغداد 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسلقي ستة ارهابيين مصرعهم على يد القوات الأمنية العراقية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم, فيما تم تفكيك خلية ارهابية بمحافظة الانبار غرب البلاد, هي الثانية خلال اسبوع.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بان قوة تابعة للجيش العراقي تصدت لمجموعة إرهابية حاولت التعرض على احد الافواج العسكرية في منطقة "قره تبه" بمحافظة ديالى, وتمكنت من محاصرتها وقتل عناصرها الستة, بينهم أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة.من جانب اخر، اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم تفكيك خلية إرهابية في مدينة الرمادي, مركز محافظة الانبار غرب العراق, هي الثانية التي يتم معالجتها خلال اسبوع واحد.من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي اليوم عن ضبط وتدمير اربعة اوكار تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك, عثر بداخلها على ملابس عسكرية وصواريخ قاذفه ضد الدروع, وهاونات ورمانات يدوية ووثائق.// انتهى //15:15ت م0107