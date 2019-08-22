طرابلس 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأعربت منظمة أطباء بلا حدود، عن مخاوفها من غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة سواحل ليبيا ووفاة أكثر من 100 شخص.وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم ، أنه يوجد مبرر قوي للخوف من الأسوأ، ألا وهو فقد أكثر من 100 روح.وتُعد ليبيا مركزًا للمهاجرين واللاجئين الذين يسعى كثير منهم للوصول إلى أوروبا بواسطة قوارب متهالكة.وانقلب قارب يحمل نحو 250 شخصًا، معظمهم من إريتريا ومنطقة أفريقيا جنوبي الصحراء ودول عربية، الشهر الماضي قبالة الساحل الليبي، قرب مدينة الخمس شرقي العاصمة طرابلس.وأنقذ خفر السواحل الليبي وصيادون ليبيون 134 شخصًا، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 115، مما يرفع عدد الغرقى من المهاجرين عبر البحر المتوسط هذا العام لأكثر من 600 شخص.وقال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشارلي ياكسيلي، إن هذا العدد يجعل عام 2019م على وشك أن يصبح العام السادس على التوالي الذي يسجل فيه ما يربو على ألف غريق.// انتهى //15:19ت م0108