المدينة المنورة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية لقاء ثقافي في قاعة معالي الشيخ عبدالعزيز الفالح بعنوان "الموظف .. قائد بالإنجاز" قدمه المهندس يحيى سيف سعيد.وتضمن اللقاء عددًا من المحاور المهمة حول أهمية إنجاز الموظف بجودة عالية وتطوير منظومة العمل على المستوى الكلي من خلال أدائه المتميز الإخلاص في تقديم الأعمال وفضل احتساب الأجر والمثوبة واستحضار النية نظير هذه الأعمال.// انتهى //15:21ت م0109