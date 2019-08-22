ظهران الجنوب 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس‏وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم, عقدين لمشروعين تابعين لبلدية محافظة ظهران الجنوب بقيمة إجمالية بلغت 16.419.824 ريالاً, خُصصت لتنفيذ مشروع سفلته وأرصفة وإنارة, ومشروع يعنى بمبادرة الطرق, تشمل أحياء وقرى المحافظة الحدودية.وخصص من المبلغ الإجمالي 5 ملايين ريال، لسفلتة جزء من الطريق الدولي (ظهران الجنوب - خميس مشيط)، والواقع بين دواري الطلحة والغيل.// انتهى //15:28ت م0111