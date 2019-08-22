الخرطوم 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واستسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالقصر الرئاسى اليوم، وفد إريتري رفيع برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأوضح وزير الخارجية الإريتري في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.وأبان أن الوفد قدم التهاني لرئيس المجلس السيادي، مؤكداً ان علاقات الشراكة بين البلدين في المجالات كافة، مع استمرار الزيارات والتواصل بين البلدين.// انتهى //15:32ت م0112