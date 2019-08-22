المنامة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,533.60 بارتفاع قدره 1.39 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.83 بانخفاض قدره 0.17 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 617 ألف و 522 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 439 ألف و 338 دينار بحريني تم تنفيذها خلال 74 صفقة.// انتهى //15:35ت م0115