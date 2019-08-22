الأحساء 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسزار معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس, فرع البريد السعودي بمحافظة الأحساء، يرافقه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار وعميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان.والتقى معاليه خلال الزيارة بمدير عام البريد السعودي بالمنطقة الشرقية أحمد بن محمد البليهد ، والمساعد لقطاع التجزئة سامي بن محمد الهوشان ، ومدير فرع البريد السعودي بالأحساء عبدالعزيز بن إبراهيم الذكر الله ، ومساعد مدير بريد المحافظة محمد بن إبراهيم المسلم ، وعدد من منسوبي البريد السعودي بالمحافظة.وأكد معاليه أن الشراكة بين الجامعة والبريد السعودي هي شراكة استراتيجية تعكس مدى التعاون المثمر بين جهات المملكة الحكومية ، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به فرع البريد السعودي بمحافظة الأحساء ، والمتمثل في استلام وثائق الطلاب المستجدين ، ومن ثم فرزها بشكل منظم وإرسالها للجامعة ، مبديًا ترحيبه بزيادة التعاون وتفعيل الشراكة بين الجامعة والبريد السعودي.وتجول معالي مدير جامعة الملك فيصل خلال زيارته لفرع البريد السعودي بالأحساء على أركان المعرض المعد حول البريد السعودي ، الذي يحكي نشأة وتطور البريد في المملكة ، وجولة لأقسام الفرع ، مطلعًا على كيفية وطرق استلام البريد ومن ثم إرسالها للمكان المراد إرسالها له، وطرق استلام الوثائق الخاصة بالطلاب المستجدين بالجامعة ومن ثم إرسالها للجامعة.// انتهى //16:43ت م0142