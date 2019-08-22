جدة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسوقّع النادي الأهلي السعودي ، أمس ، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ، لتأسيس وتفعيل نظام إدارة الجودة بإدارة النادي ومراجعة وتدقيق إجراءات الإدارة وفقاً لمعايير وممارسات المواصفات الدولية تمهيداً لمنحها شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو (ISO 9001:2015) ، وذلك بمقر الجامعة في محافظة جدة .ومثّل الجامعة في الاتفاقية وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ، فيما مثّل النادي الأهلي رئيس النادي المهندس أحمد الصائغ ، بحضور عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور حامد عبدالرؤوف صالح .وأبان الدكتور الخيال ، أن الجامعة تسخر جميع إمكانياتها الاستشارية والأكاديمية والبحثية والتدريبية لخدمة مؤسسات المجتمع في شتى المجالات ، منوهاً بالدعم الكامل من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لإتمام الاتفاقية التي تصب في مصلحة مؤسسات المجتمع الرياضي.فيما أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، أن الاتفاقية تأتي ضمن باكورة إجراءات واتفاقيات للانتقال لحوكمة الأندية ، ووصفها بالخطوة المهمة لرفع مستويات الأندية عموماً.// انتهى //16:46ت م0143