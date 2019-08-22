المدينة المنورة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, ونشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة المهد, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.//انتهى//16:50ت م0145