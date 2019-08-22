القاهرة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجع جماعي طفيف لدى إغلاق تعاملات اليوم، بسبب حالة الترقب التي سيطرت على تعاملات المستثمرين انتظارًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، المزمع إعلانه في وقت لاحق اليوم.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، تراجع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 17ر0% ليغلق عند مستوى 26ر14332 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 02ر0% مسجلًا 17ر553 نقطة، وامتدت التراجعات إلى المؤشر الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 08ر0% مسجلًا 43ر1443 نقطة.وأوضحت الإحصاءات الختامية للجلسة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 29ر759 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2ر1 مليار جنيه.واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية، خلال التداول نحو البيع بصافي قيمة بلغت 3ر26 مليون جنيه، و6ر24 مليون جنيه، على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية نحو الشراء بصافي قيمة 28 مليون جنيه، و6ر4 مليون جنيه، و17 مليون جنيه، على الترتيب.// انتهى //16:53ت م0146