رياضي / زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الدرجتين الممتازة والأولى لكرة الطاولة من الموسم المقبل
الخميس 1440/12/21 هـ الموافق 2019/08/22 م واس
الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس
وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بزيادة عدد أندية الدرجتين الممتازة والأولى لتكون 10 أندية بدلاً من 8 أندية من الموسم المقبل 1441 هـ .
وبذلك يشارك في دوري الدرجة الممتازة أندية ( الأهلي – الاتحاد – الصواري – الفتح – الخليج – السلام – الحمادة – النهضة – الخليج – مضر ), فيما يشارك في دوري الدرجة الأولى أندية ( الهداية – احد – الهدى – الطرف – طويق – الهلال – اليرموك – الدرعية – العرين – الوطني )
وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على موافقته بزيادة عدد أندية الدرجة الممتازة و الدرجة الأولى تماشياً مع إستراتيجية دعم الأندية الرياضية ورغبة من الاتحاد بزيادة التنافس بين الأندية المشاركة.
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17:30ت م
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