الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بزيادة عدد أندية الدرجتين الممتازة والأولى لتكون 10 أندية بدلاً من 8 أندية من الموسم المقبل 1441 هـ .وبذلك يشارك في دوري الدرجة الممتازة أندية ( الأهلي – الاتحاد – الصواري – الفتح – الخليج – السلام – الحمادة – النهضة – الخليج – مضر ), فيما يشارك في دوري الدرجة الأولى أندية ( الهداية – احد – الهدى – الطرف – طويق – الهلال – اليرموك – الدرعية – العرين – الوطني )وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على موافقته بزيادة عدد أندية الدرجة الممتازة و الدرجة الأولى تماشياً مع إستراتيجية دعم الأندية الرياضية ورغبة من الاتحاد بزيادة التنافس بين الأندية المشاركة.// انتهى //17:30ت م0149