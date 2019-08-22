الأفلاج 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسسخرت لجنة تنمية الأفلاج كافة جهودها وفتحت التسجيل في عدد من المجالات في كياناتها المتعددة حتى فاق عدد المتطوعين والمتطوعات 400 شخص في 15 كيانا للقسمين " رجال ، نساء "، وذلك سعياً من اللجنة في تحقيق طموح المملكة وتطلعات رؤية الوطن 2030 في رفع نسبة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع .وذكر رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، أن رؤية الوطن 2030 لم تغفل جانب العمل التطوعي بل تطمح المملكة من خلال الرؤية إلى تطوير مجال العمل التطوعي كونه يسهم في البناء والتنمية والاقتصاد، ويكسب المتطوع خبرات جديدة ويتعلم منه مهارات عديدة .وأضاف أن الرقم التقريبي المطلوب للمتطوعين بالأفلاج حسب رؤية الوطن 2030، هو 3000 متطوع ، وعليه سخرت لجنة الأفلاج كافة إمكانياتها ودشنت عددا من الكيانات الخدمية والتطوعية من أجل تحقيق التطلعات ، لافتاً النظر إلى أن عدد المتطوعين والمتطوعات في كيانات اللجنة وصل مؤخراً لنحو 400 شخص.وبين الحبشان أن لجنة الأفلاج تستقطب المتطوعين والمتطوعات في عدد من المجالات الخدمية، كل حسب رغبته في الانضمام إلى كياناتها التطوعية ، وتقديم الخدمات للمتطوعين بالمحافظة وتعمل على تأهيلهم من خلال دورات تدريبية حسب التخصص، وتتيح فرصا تطوعية للراغبين بالعمل التطوعي .// انتهى //17:32ت م0150