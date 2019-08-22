الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأطلقت الهيئة العامة للرياضة اليوم منصتها الإلكترونية ( GSA.Live ) التي ستوفر خدمة البث المباشر لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكلٍ مجانيٍ بدءاً من الجولة الأولى للبطولة التي تنطلق اليوم وستنقل عبر القنوات السعودية الرياضية.وتسمح الخدمة غير المسبوقة للجماهير السعودية بمشاهدة المباريات سواء من داخل المملكة أو حول العالم عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.وبالإضافة إلى البث الحي والمباشر للمباريات، ستبدأ المنصة لاحقاً في تقديم مقتطفات من المباريات والإحصائيات وردود أفعال اللاعبين والأجهزة الفنية للمباريات الثمانية التي تشهدها البطولة في كلٍ من مراحلها، وكذلك ستقدم محتوى حصري من وراء الكواليس يضع عشاق اللعبة في قلب الحدث مع أنديتهم ونجومهم المفضلين، كما تشمل خطة إطلاق المنصة توفير محتوى رياضي رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم خلال الشهور المقبلة.وتشكل هذه المنصة هدفاً مهماً لجماهير الكرة السعودية التي أصبحت تستخدم الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ أساسي في متابعة مباريات وأخبار فرقها المفضلة، حيث كان هذا الشغف ظاهراً بوضوح الموسم الماضي عندما شاهد أكثر من 1.8 مليون مشجع ديربي الرياض بين النصر والهلال، من خلال البث الحي على الإنترنت في رقم قياسي غير مسبوق، وهنا سيأتي دور منصة GSA.Live التي ستضيف بعداً جديداً للبث الرياضي، حيث تقدم خدماتها للجماهير بشكل مجاني وفي مكان واحد، ما يجعلها خياراً رئيساً لمتابعي الكرة السعودية.وتعد المنصة الإلكترونية إحدى المبادرات المهمة التي تطلقها الهيئة العامة للرياضة في الفترة الحالية من أجل تحقيق هدفها الأساسي برفع مستوى الدوري السعودي للمحترفين ليكون من بين أكبر عشرة دوريات على مستوى العالم، كما تساهم في التقريب بين جمهور الكرة في العديد من الأسواق الكروية الكبيرة حول العالم ولاعبيهم المحترفين في الدوري السعودي، ومتابعة أخبارهم والمستويات التي يقدمونها مع الأندية، إضافة إلى دور المنصة في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي ترى الرياضة أحد أعمدتها الرئيسة.من جهته، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "أردنا من خلال منصة GSA.Live أن نواصل جهودنا نحو تطبيق أهداف رؤية 2030 عن طريق تلبية رغبة جماهير الكرة السعودية، في إتاحة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأكبر عدد من عشاق اللعبة، وكذلك توفير محتوى رياضي مميز في كرة القدم وغيرها من الرياضات من خلال منصة واحدة".وأضاف: "ستمنحنا المنصة الجديدة فرصةً رائعة للتفاعل مع قاعدة الجماهير الكبيرة المحبة للرياضة سواء داخل المملكة أو في المنطقة أو حول العالم، وذلك من خلال تقنية متطورة ومحتوى دولي مختلف نقدمه بشكلٍ مجاني".يذكر أن منصة GSA.Live قد تم الإفصاح عنها الأحد الماضي 18 أغسطس في حفل تدشين الدوري السعودي بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وشارك في الحفل العديد من نجوم الدوري السعودي السابقين مثل السويدي كريستيان ويلهامسون والبرازيلي كماتشو واللاعب الكويتي بشار عبد الله إلى جانب عدد من نجوم الدوري الحاليين، الذين يستعدون للمشاركة مع أنديتهم في الموسم الجديد.// انتهى //17:32ت م0151