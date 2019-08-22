القدس المحتلة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم أحد حراس المسجد الأقصى.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت حارسًا من المسجد الأقصى المبارك، وثلاثة مواطنين فلسطينيين خلال تواجدهم في محيط مصلى باب الرحمة.وأشارت المصادر، الى أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى بدر الرجبي أثناء عمله في مصلى باب الرحمة، إضافة إلى اعتقال مدلين عيسى، وشفاء أبو غالية، والشاب حبيب أبو شوشة، قرب مصلى باب الرحمة.// انتهى //17:33ت م0152