الطائف 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسشهد ميدان محافظة الطائف للهجن اليوم، انطلاق الأشواط المخصصة لفئة الثنايا (بكار – قعدان) عام ومسافتها 5 كم، التي ضمت تنفيذ ثمانية أشواط ضمن منافسات الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، وألهبت الانطلاقة القوية للأشواط حماس الحضور من ملاك الهجن ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.وسجلت "أساطيل" لسعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري افضل توقيت زمني في أشواط الفترة الصباحية بفوزها بنوماس الشوط السابع بزمن وقدره (7:53.48)، فيما انتزعت "مشهورة" لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري الشوط الرئيسي الأول بتوقيت زمني قدرة (7:57.22).وجاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي :الشوط الثاني : "الصعب" لسعيد محسن فلاح آل زايد الهاجري.الشوط الثالث "سلطة" لربيع سميحان حمدان الشمري.الشوط الرابع :"لطاس" لنياف صالح العصيمي.الشوط الخامس : "الشاهينية" لضيف الله علي طالب آل سالم البريكي.الشوط السادس : "الباسل" لمشبب محمد فلاح آل بهيان القحطاني.الشوط 8الثامن : "جزيل" لبدر طويرش محمد الوهيبي.// انتهى //17:33ت م0153