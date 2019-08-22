الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسعقدت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة اليوم في مملكة البحرين ، اجتماعاً على هامش البطولة الخليجية للشباب ، برئاسة الإماراتي عبداللطيف الفردان ، وبحضور جميع أعضاء اللجنة من دول محلس التعاون الخليجي .وأقر الاجتماع إقامة البطولة الخليجية للرجال في الكويت خلال الفترة من 30 - 23 من نوفمبر القادم ، وإقامة البطولة الخليجية للأندية أبطال الدوري في قطر خلال الفترة من 11-18 أبريل .// انتهى //17:33ت م0154