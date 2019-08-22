الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسيستعد حكام الوطن للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية للريشة الطائرة ، حيث تم ترشيح نخبة منهم وهم الحكمتان هتون السدحان و ربى اللحيدان و الحكمان محمد باسودان و أمجد هوساوي من قبل الاتحادين العربي و الآسيوي للريشة الطائرة للمشاركة بتحكيم منافسات البطولة العربية و بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي ستقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 24 - 30 أغسطس الجاري .هذا و قد تم إعداد الحكام للقيام بهذا الدور على أكمل وجه عبر التحاقهم بمجموعة مميزة من البرامج التدريبية و مشاركتهم بتحكيم العديد من المنافسات الداخلية للعبة ، و تأتي خطوة مشاركة الكوادر الوطنية بتحكيم البطولات الدولية ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتطوير إمكانيات الحكام و اكتسابهم للخبرة .من جانب آخر يقيم الاتحاد العربي للريشة الطائرة دورة تطويرية للتحكيم على هامش البطولة ، بمشاركة نخبة من الحكام العرب من الجنسين ، حيث يمثل المملكة محمد باسودان ، وأمجد هوساوي ، وهتون السدحان و ربى اللحيدان .// انتهى //17:33ت م0155