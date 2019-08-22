نجران 21 ذو الحجة 1440هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واساختتمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، اليوم برنامج ملتقى تدريب المشرفين والمشرفات التربويين، وذلك بصالة الأهالي بالمحافظة.وتضمن الملتقى عدداً من المحاضرات، وورش العمل، والجلسات العلمية منها، الإشراف التربوي المفهوم والمهارات، والتخطيط التربوي والجودة، والأساليب الإشرافية، والأمن والسلامة، والإشراف التربوي وفق رؤية المملكة 2030، إلى جانب دراسات حالات إشرافية، وأخلاقيات المشرف التربوي.ويهدف الملتقى الذي استمر يومين إلى عرض أبرز التوجهات التربوية والتعليمية الحديثة المطبقة في الميدان، ونشر ثقافة الإشراف التربوي الداعم للمدرسة، إلى جانب التعريف بأبرز المشروعات الإستراتيجية لوزارة التعليم وآليات تطبيقها، وتعزيز الدور التكاملي بين الجهات المساندة للمدارس لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.//انتهى//17:44ت م0165