عام / تعليم نجران يختتم برنامج "التهيئة المهنية للمعلمات الجدد"
الخميس 1440/12/21 هـ الموافق 2019/08/22 م واس
نجران 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، برنامج التهيئة المهنية للمعلمات الجدد، وذلك بمقر الإدارة.
واشتمل البرنامج على العديد من ورش العمل والدورات والمحاضرات التي كان من أبرزها "أخلاقيات مهنة التعليم"، و "واجبات المعلمة وحقوقها الوظيفية" و "أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات المدرسية"، و"علاقة المعلمة الجديدة بالمجتمع المدرسي"، و"تقويم المعلمة الجديدة وسنة التجربة".
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17:57ت م
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