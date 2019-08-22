نجران 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، برنامج التهيئة المهنية للمعلمات الجدد، وذلك بمقر الإدارة.واشتمل البرنامج على العديد من ورش العمل والدورات والمحاضرات التي كان من أبرزها "أخلاقيات مهنة التعليم"، و "واجبات المعلمة وحقوقها الوظيفية" و "أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات المدرسية"، و"علاقة المعلمة الجديدة بالمجتمع المدرسي"، و"تقويم المعلمة الجديدة وسنة التجربة".// انتهى //17:57ت م0166