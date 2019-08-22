القاهرة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، الذي يزور مصر حاليا، لإعلان نتائج التحقق والتدقيق الذي قامت به المنظمة بشأن المبادرات الصحية التي نفذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إنه بحث مع الرئيس السيسي سبل الاستفادة من التجربة المصرية في الرعاية الصحية بالقارة الإفريقية، منوهًا بأنه لمس التزامًا كبيرًا من جانب الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ المبادرات التي أطلقت لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.ولفت إلى أنه سلم الرئيس المصري تقرير تحقق منظمة الصحة العالمية من دقة البيانات والأرقام المصرية المتعلقة بمبادرات الرعاية الصحية التي أطلقتها الحكومة المصرية ومن بينها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس (سي) والأمراض غير السارية، موضحًا أن التقرير يشمل التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية للاقتداء بها على مستوى العالم.// انتهى //18:13ت م0169