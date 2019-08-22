الباحة 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسالتقى مدير عام تعليم منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم ، المعلمين المعينين حديثًا في المنطقة, وذلك بمقر مركز التدريب التربوي بوادي العلي.وأكد الدكتور الزهراني ، أهمية نشر وتعميق وترسيخ الانتماء والتلاحم الوطني واستنهاض دور المعلمين للمحافظة على قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء وقادته العظماء، مبرزًا أهم نتائج النظم التعليمية التي تطبق رضا المستفيدين، بما ينعكس في تحقيق مؤشرات الجودة التعليمية والدافعية المرتفعة لدى الطلاب والمعلمين، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات النجاح، ورفع مستوى التحصيل الدراسي والعناية بنواتج التعلم.وبيّن أن جميع الإدارات والمشرفين التربويين يقفون إلى جانبهم مساعدين ومقدمين للمشورة والدعم المطلوب، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تفتح أبوابها لهم دعما ومساندة ومشاركة.وأضاف الزهراني أن التطوير المهني في العملية التعليمية هو الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي، مشيرًا إلى أن النوعية المختارة من البرامج التدريبية المقدمة بتعليم المنطقة ستحقق تطلعات ورغبات المعلمين كونها بنيت على أساس يلبي احتياجاتهم العملية التي تهدف في مجملها إلى تعزيز الجانب المعرفي والعمل على تطوير المعلم مهنيًا ومهاريًا ومعرفيًا.ولفت المدير العام في معرض الانتباه إلى الدور الأساسي للمعلم الذي لا يقتصر على تزويد الطلاب بالعلوم والمعارف فحسب، لافتًا الانتباه إلى أهمية دراية المعلمين الجدد بمرحلتهم الجديدة التي انتقلوا فيها من طلاب على مقاعد الدراسة إلى معلمين أفاضل ،متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم المقبلة.// انتهى //18:45ت م0171