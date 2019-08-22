نيويورك 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم, حيث دعمت نتائج قوية من شركات التجزئة، بزيادة الثقة في طلب المستهلكين، في حين يتطلع المستثمرون لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعيًا لمزيد من المؤشرات على اتجاه أسعار الفائدة.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 68.91 نقطة بما يعادل 0.26% إلى 26271.64 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 6.51 نقطة أو 0.22 إلى 2930.94 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 18.58 نقطة أو 0.23% ليصل إلى 8038.79 نقطة.// انتهى //19:03ت م0176