أبها 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واساستعرض المجلس البلدي بمحافظة بيشة في جلسته الـ ٤٥ اليوم، المشاريع الجاري تنفيذها من سفلتة الطرق وصيانة الشوارع التي ستشمل جميع الأحياء والقرى والمراكز التابعة لخدمات البلدية، ومراحل إنشاء الحدائق ونسب الإنجاز.وأكد رئيس المجلس ناصر الجهمي أنه جرى إقرار معايير إعادة السفلته في الشوارع بناءً على حالة صلاحية الطريق وأهميته، ومناقشة أسباب تأخر تشغيل الإنارة في عدد من المشاريع، مشيرًا إلى أنه يجري إطلاق عدد 13 محولًا جديدًا للإنارة في عدد من الشوارع بالمحافظة.// انتهى //19:10ت م0178