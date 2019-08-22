الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأقامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلةً في مبادرة ThinkTech، بالتعاون مع شركة "هواوي"، برنامجًا تدريبيًا مخصصًا لتقنية الجيل الخامس 5G، وذلك بهدف التوعية بالجيل القادم من شبكات الاتصالات، وتطوير المواهب الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات.وشارك في البرنامج الذي أقيمت فعالياته على مدى ثلاثة أيام، واختتمت اليوم, نخبة من قادة وخبراء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.وتضمن البرنامج عددًا من البرامج التدريبية والفعاليات التقنية الهادفة لرفع الوعي الرقمي والتي قدمها مجموعة متميزة من الخبراء والمسؤولين من شركة هواوي، بالإضافة إلى ذلك تم مناقشة التحديات الناشئة والفرص المتاحة لإطلاق شبكات الجيل الخامس اللاسلكية وتطوير الشبكات المرتبطة بها.وخلال أيام انعقاد البرنامج، تداول رواد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الآراء بخصوص أهم التحديات التي يواجهها القطاع، بما فيها الإجراءات المطلوبة لتجهيز شبكات الاتصالات في المملكة لإطلاق تقنيات الجيل الخامس، وأهم حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس وتطبيقاته في جميع القطاعات وفوائده ومميزاته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وحول أهمية هذا البرنامج، أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن المملكة تُعد من الدول السباقة في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، بعد نجاحها في إطلاق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس للمرة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الأمر الذي يعكس مدى التطور الكبير الذي حققه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم مسيرة التحول الرقمي المنشود في المملكة.وتسعى الوزارة مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص للاستفادة المبكرة من مكتسبات شبكات الجيل الخامس 5G بفتح المجال واسعاً أمام العديد من التقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها مثل إنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والروبوتات، والمدن الذكية، وغيرها من التقنيات المستقبلية الحديثة، حيث تؤمن الوزارة أن الاستثمار في المهارات والعقول أحد أهم دعائم الاقتصاد الرقمي والذي يتطلب تهيئة شبابنا وبناتنا لمهارات القرن الواحد والعشرين، لذا بنت الوزارة نظامًا بيئيًا متكاملاً وممكنًا لمهارات القرن الواحد والعشرين.من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت المحدودة في المملكة دينيس تشانغ أن شاحنة معرض هواوي المتنقل لتقنية الجيل الخامس هي الأولى من نوعها في المملكة , لافتا إلى أن أن المعرض يتيح للناس التعرف على قيمة شبكات الجيل الخامس، كما يتيح لهم تجربة التقنية على أرض الواقع والتعرف على استخداماتها كي يقفوا على فوائد الجيل القادم لشبكات الاتصال ويلمسوا بأنفسهم قدراته, مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يسهم في تعميق معرفة الناس للجيل الخامس مع اتساع نطاق انتشارها في المملكة.وأوضح أن البرنامج التدريبي المخصص لتقنية الجيل الخامس والمعرض المتنقل يتيح للمشاركين فرصة التعرف على تقنية الجيل الخامس للمرة الأولى, بالإضافة إلى فرص الحصول على وظائف واعدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.يُذكر أن المملكة تُعد من الدول الرائدة في العالم في مجال استخدام تقنيات الجيل الخامس، ويوجد بها 1000 برج 5G، مما يؤكد حرص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة؛ لتكون من الدول الأكثر تقدماً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي المنشود، وبناء نهضة تنموية شاملة تجعل من المملكة أقوى متانةً وأكثر تحديثاً ومواءمة للحياة العصرية المتجددة.// انتهى //19:16ت م0179