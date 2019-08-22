محايل 21 ذ والحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واستفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم مركز حبطن التابع للمحافظة في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز التابعة للمحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين.واستمع المحافظ لشرح من رئيس المركز أحمد آل هيازع عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.كما قام المحافظ بزيارة مركز الرعاية الصحية الأولية بالمركز، واطلع على آلية سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز الصحي للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة ،كما التقى بمدير مركز الرعاية الصحية والكوادر الطبيه والفنيه .وأكد أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك .// انتهى //20:42ت م0184