إسلام آباد 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل اثنين من رجالها وإصابة ثالث بجروح، جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون اليوم على حاجز أمني بالعاصمة إسلام آباد.وأوضح مسؤول في شرطة إسلام آباد أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا وابلاً من النار على حاجز أمني للشرطة في منطقة "مندي مور" بإسلام آباد ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثالث.وأضاف أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، مشيراً إلى أن قوات الشرطة شنت عملية تمشيط للبحث عنهم.من جهة أخرى ذكرت مصادر أمنية باكستانية أنه تم رفع مستوى التأهب الأمني في مدينة إسلام آباد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية أخرى.// انتهى //20:53ت م0188