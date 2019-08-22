طرابلس 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسالتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم في فاليتا مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" أنه جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول ليبيا وكذلك جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة محنة المهاجرين واللاجئين في البلاد.واطلع سلامة على جهود موسكات مع الشركاء الدوليين لاستئناف العملية السياسية في ليبيا.// انتهى //20:55ت م0189