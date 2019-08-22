سياسي / المبعوث الأممي يلتقي رئيس وزراء مالطا
الخميس 1440/12/21 هـ الموافق 2019/08/22 م واس
طرابلس 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس
التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم في فاليتا مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.
وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" أنه جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول ليبيا وكذلك جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة محنة المهاجرين واللاجئين في البلاد.
واطلع سلامة على جهود موسكات مع الشركاء الدوليين لاستئناف العملية السياسية في ليبيا.
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20:55ت م
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