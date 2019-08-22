الطائف 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسشَكل موسم الطائف "مصيف العرب" منصة رائدة لمجتمع الطائف بكل مكوناته، مُقدماً لهم الدعم والفرص والعديد من التسهيلات ، التي كان للأسر المنتجة نصيب أوفر من خلال تخصيص "سوق عكاظ" لمنطقة خاصة تجمع أكثر من 40 نوعاً من فنون الطهي، التي شكل أبناء الطائف معظمها، سواء من أصحاب المشاريع أو العاملين في وظائف مؤقتة خلال الموسم.ويقدم المطعم الجيزاني "تنور زمان" لزوار سوق عكاظ أصنافاً متنوعة من المائدة الجيزانية على أيدي مالكته "أم فيصل" وعائلتها حيث تواجدت في الطائف قبل بداية الموسم لتشرف بنفسها على بناء التنور المستخدم للطهي، لتقدم لمحبي المطبخ الشعبي ما يتوقعونه من نكهات أصيلة، وبمنتجات جميعها تصنع محليا .وتقول أم فيصل :" إن بدايتي الفعلية كانت بإنتاج خلطاتي الخاصة من البهارات وإعداد الأطباق الجيزانية وبيعها من المنزل، ومع الوقت بدأ العمل بالتوسع، وهو ماشجعني للمشاركة في معارض الأسر المنتجة داخل وخارج المملكة"، مشيرة إلى أن موسم الطائف أتاح لها وللعديد من الأسر المنتجة ورواد الأعمال فرصة حقيقية لتحقيق حلمهم بامتلاك أعمالهم الخاصة والتواصل مباشرة مع العملاء، كمطعمها الذي شهد انطلاقته الأولى من خلال سوق عكاظ.ويقدم المطعم مجموعة متنوعة من الأطباق أبرزها الحنيذ، والمغش الجيزاني، والبرمة، واللحوح والرز المندي.يُذكر أن الجهات المعنية بموسم الطائف قدمت الدعم والخدمات المطلوبة للأسر المنتجة المشاركة في سوق عكاظ من مختلف الجوانب التنظيمية والإشرافية، فضلا عما توليه من اهتمام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لتقديم أفضل الخدمات للزوار وإعطائهم الفرصة لتذوق النكهات المختلفة وإرضاء مختلف الأذواق.// انتهى //21:18ت م0190