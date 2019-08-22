الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأطلق معرض مشكاة التفاعلي " أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة" مساء اليوم فعالية " إكسx " ضمن سلسلة فعاليات "مساءات مشكاة", وتستمر حتى غرة محرم القادم ، وذلك في مقر المعرض بالرياض.وتهدف الفعالية إلى توعية المجتمع بأهمية الطاقة النووية، وكيفية الاستفادة منها وطرق استخدامها ، وتركز الفعالية على الطاقة النووية كمصدر هائل لتوليد الطاقة ، والتعريف بمفهوم الانشطار النووي ، كما يسعى معرض مشكاة التفاعلي من خلال الفعالية إلى أن يحظى كل فرد من العائلة بفرصة التعلم والاستكشاف ورفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة، وذلك من خلال إشراكهم بالعروض التفاعلية والمرئية .وتتضمن الفعالية عدداً من العروض العلمية وورش العمل ومنها العرض النووي في منطقة قلب المفاعل الذي تتحدث عن تحولات الطاقة، ومن خلالها يتعرف الزائر على مفهوم الطاقة النووية, إلى جانب ورشة تحدي الطاقة النووية التي تعرف الزائر على دور الروبوتات الذكية في تشغيل المفاعلات النووية بمنطقة برج التبريد.ودشن خلال حفل انطلاق الفعالية فيلم " كوكب إكس " ويحكي قصة صديقان يتشاركان حب الفضول والاستكشاف، ليكونا رواداً لطاقة المستقبل فينطلقان في مغامرة مليئة بالتحديات ومحفوفة بالمخاطر، كما عرض فيلم " ملحمة الطاقة ".// انتهى //21:20ت م0191