رياضي/ النصر يفوز على ضمك بثنائية في انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الخميس 1440/12/21 هـ الموافق 2019/08/22 م واس
الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس
استهل فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه بالفوز بهدفين دون رد على ضيفه ضمك، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل النصر هدفيه خلال الشوط الأول من عمر المباراة، عن طريق البرازيلي جوليانو في الدقيقة 24، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45.
ورفع النصر رصيده إلى 3 نقاط، بينما تجمد ضمك الصاعد حديثا للمسابقة بدون رصيد.
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