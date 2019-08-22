الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واساستهل فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه بالفوز بهدفين دون رد على ضيفه ضمك، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل النصر هدفيه خلال الشوط الأول من عمر المباراة، عن طريق البرازيلي جوليانو في الدقيقة 24، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45.ورفع النصر رصيده إلى 3 نقاط، بينما تجمد ضمك الصاعد حديثا للمسابقة بدون رصيد.// انتهى//21:33ت م0192