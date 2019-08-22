سياسي / ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
الخميس 1440/12/21 هـ الموافق 2019/08/22 م واس
أبوظبي 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية تعاونهما المشترك، وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين, إضافة إلى تبادل وجهات النظر في المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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