أبوظبي 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية تعاونهما المشترك، وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين, إضافة إلى تبادل وجهات النظر في المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //21:43ت م0193