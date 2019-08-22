مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1440هـ الموافق 22 أغسطس 2019م واسأشاد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق الدكتور خالد العطية بالإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى المملكة من كافة الأقطار الإسلامية لأداء مناسك الحج والعمرة, مبيناً أن الحجاج العراقيين الذين أدوا الفريضة هذا العام تم استقبالهم بأفضل حال، فقد استفادوا كغيرهم من الحجاج من منظومة الخدمات التي تقدهما المملكة حكومة وشعباً.وأعرب عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولوزارة الحج والعمرة وجميع الجهات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام عامة وحجاج دولة العراق خاصة، ممثلة في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية على الخدمات التي تم تقديمها لهم منذ أن وطأت أقدامهم أرض المملكة، مما أسهم في تأديتهم مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.وثمن العطية الخدمات التي تلقاها الحجاج العراقيون لحج هذا العام من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، مشيداً بالجهود التي بذلها مجلس الإدارة ومطوفو حجاج العراق في توفير كافة الإمكانات وتسهيل الصعاب حتى أدوا مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، داعيًا الله عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يجعل عملهما في موازين حسناتهما، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يجزي كافة القائمين على خدمة وراحة الحجاج.وقدم رئيس شؤون حجاج العراق شكره لرئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة المطوف فؤاد بشارة وكل المنسوبين على التسهيلات والخدمات الممتازة التي تقدم للحاج العراقي منذ وصوله للأراضي السعودية وحتى مغادرته بعد ما من الله عليه بأداء النسك بسهولة ويسر .من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس مطوف عباس بن عبدالغني قطان بأن ما قدمته المؤسسة ومكاتب الطوافة التابعة لها من خدمات لضيوف الرحمن هو شرف وأمانة ومسؤولية، حملها قادة هذه البلاد المباركة مشيداً بالتعاون الكبير بين بعثة حج العراق والمؤسسة في عمل كل ما يسهم في راحة الحجاج فترة أدائهم مناسك الحج لهذا العام.من جهته أفاد نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري بأن 51679 ألف حاج عراقي تشرفت المؤسسة بخدمتهم، وهم يشكلون كافة العراق، حيث قام على تقديم تلك الخدمات 16 مكتب خدمة ميداني عملوا على توفير الإمكانات وفق أعلى معايير الجودة من أجل تقديم ما يرضي الحجاج .// انتهى //22:55ت م0200