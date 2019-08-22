الجزائر 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسالتقى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (المينوسما) محمد صالح النظيف على رأس وفد أممي يزور الجزائر حاليًا.وأضاف بيان للرئاسة الجزائرية، أنه تم خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة في مالي ودور الجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة تجسيد مخرجات اتفاق السلم والمصالحة في هذا المجال.// انتهى //22:56ت م0201