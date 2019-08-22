رياضي/ الأهلي والعدالة يتعادلان في انطلاقة مشوارهما بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الخميس 1440/12/21 هـ الموافق 2019/08/22 م واس
الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس
خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين الأهلي وضيفه العدالة اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وجاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش ، في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي في الشوط الأول من المباراة ، وأدرك العدالة هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة ، بواسطة اللاعب آليو سيسيه.
وتقاسم الفريقان نقطة التعادل في المركز الثاني والثالث بشكل مؤقت، بعد النصر المتصدر بثلاث نقاط ، لحين انتهاء بقية مباريات الجولة.
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