الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بين الأهلي وضيفه العدالة اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وجاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب الصربي دانييل أليكسيتش ، في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي في الشوط الأول من المباراة ، وأدرك العدالة هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة ، بواسطة اللاعب آليو سيسيه.وتقاسم الفريقان نقطة التعادل في المركز الثاني والثالث بشكل مؤقت، بعد النصر المتصدر بثلاث نقاط ، لحين انتهاء بقية مباريات الجولة.// انتهى//23:23ت م0203