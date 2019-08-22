أبوظبي 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:36ت م0204