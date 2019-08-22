نيويورك 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تباين مع تجاذب السوق بين هبوط في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وبيانات تظهر انكماشا في نشاط المصانع، بينما ينتظر المستثمرون كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول للاسترشاد بها على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 49.51 نقطة، ما نسبته 0.19 في المئة، ليصل عند مستوى 26252.24 نقطة، بينما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز500) بنسبة 0.05 في المئة، ما يعادل 1.48 نقطة، ليغلق عند مستوى 2922.95 نقطة.وأنهى مؤشر (ناسداك) المجمع تداولاته على انخفاض بمقدار 28.82 نقطة، ما نسبته 0.36 في المئة، ليغلق عند مستوى 7991.39 نقطة.// انتهى //23:51ت م0205